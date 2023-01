Meia brasileiro é indiciado por dirigir alcoolizado na Inglaterra

O meio-campista brasileiro Joelinton foi detido na madrugada desta quinta-feira (12), na região de Ponteland Road, em Newcastle, na Inglaterra, por dirigir alcoolizado. Em contato com a imprensa inglesa, um porta-voz da Polícia do Condado de Northumbria disse que o jogador foi indiciado e terá de se apresentar à Justiça no próximo dia 26.

“Pouco depois da 1h20 desta quinta-feira, policiais pararam um veículo na área de Ponteland Road, em Newcastle, e detiveram o ocupante. Joelinton Casio, 26 anos, de Ponteland, foi acusado de dirigir acima do limite prescrito de álcool. Ele deve comparecer perante os magistrados em Newcastle em 26 de janeiro”, diz o comunicado.

De acordo com o canal inglês Sky Sports, o Newcastle optou por não comentar sobre o caso, mas a situação está sendo tratada internamente e já foi levada ao técnico Eddie Howe. Dois dias antes do episódio, na quarta-feira (10), Joelinton marcou um dos gols na vitória por 2×0 do Newcastle sobre o Leicester City, pela Copa da Liga Inglesa.

Nesta temporada, o jogador de 26 anos tem dois gols e duas assistências em 21 jogos, 19 deles como titular. No time inglês, é um dos protagonistas do elenco ao lado do compatriota Bruno Guimarães. Joelinton está no Newcastle desde 2019. Revelado pelo Sport, também passou por Hoffenheim, da Alemanha, e Rapid Viena, da Áustria.