Menina de 4 anos está desaparecida há 24h após acidente na BR-242

Uma menina de 4 anos está desaparecida após um grave acidente de trânsito na BR-242, no trecho da Serra da Mangabeira, próximo à cidade de Oliveira dos Brejinhos, na Chapada Diamantina. A batida aconteceu na segunda-feira (23) envolvendo uma carreta que transportava bobinas e um caminhão carregado de bois. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

A colisão ocorreu após a carreta com bobinas invadir a pista contrária. Com a manobra, ela bateu de frente com um caminhão de frete e os dois pegaram fogo. A criança, identificada como Alecsandra Sophia Gonçalves Torres, estava dentro do veículo infrator e desapareceu após o ocorrido. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao G1.

A criança estava acompanhada de um casal de tios. Os três retornavam de Salvador para a cidade de Barreiras, no oeste do estado, onde moram. De acordo com a Polícia Civil, o homem teve ferimentos leves. Já a mulher sofreu machucados mais severos e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde. Segundo o primo de Alecsandra e familiar do casal, Wesley Alecrim, 27 anos, a mulher está internada em estado grave no Hospital Geral de Seabra.

O motorista do caminhão carregado de bois não resistiu e morreu ainda no local do acidente, antes da chegada dos socorristas. A identidade dele não foi revelada. O acidente e o desaparecimento estão sendo investigados pela Delegacia de Oliveira dos Brejinhos.

Desaparecimento

O acidente ocorreu por volta das 11h de segunda-feira (23), mas os familiares do casal e da criança souberam do ocorrido apenas às 21h do mesmo dia. Segundo conta Wesley Alecrim, o tio dela, que teve apenas ferimentos leves, relatou ter visto Alecsandra ser arremessada para fora do caminhão.

No entanto, a polícia não a encontrou na área do acidente. “Eles procuraram no matagal, debaixo dos caminhos, por toda a estrada e não encontraram. Também já fomos de hospital a necrotério sem sucesso”, detalha o primo da menina.

Diante de tanto mistério, a família nutre a teoria de que alguém possa ter resgatado a criança ou a sequestrado acreditando que todos os envolvidos no acidente estavam mortos. A informação não foi confirmada pela polícia.

Desde ontem (23), os agentes da delegacia de Oliveira dos Brejinhos e 12 militares do Corpo de Bombeiros (CBM-Ba) estão trabalhando nas buscas pelo paradeiro da menina. Além deles, segundo Wesley, toda a cidade também está mobilizada.

De acordo com os dois órgãos, as buscas foram suspensas na noite desta terça-feira (24) e retornaram na quarta-feira pela manhã. “Ainda assim, 15 pessoas da família de Alecsandra estão acampadas na região onde o acidente aconteceu, na tentativa de ajudar nas buscas de alguma maneira, pois os pais dela estão desolados.