Menino de 12 anos é atingido com bala na cabeça a caminho da escola

Um menino de 12 anos, que estava a caminho da escola, foi atingido com uma bala na cabeça nesta segunda-feira (15), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do G1, Luiz Davi ainda conseguiu colocar a irmã, de 7 anos, nas costas, e correr até o Colégio Municipal Irene Barbosa Ornelas, que fica no mesmo bairro onde ele foi baleado.

O menor foi levado para o hospital pelo próprio pai e, na unidade de saúde, revelou que ouviu os disparos, empurrou a amiguinha da irmã – que também estava com ele no momento -, a colocou em um lugar seguro e correu com a parente. Depois da conversa, ele desmaiou.

O Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) informou que ele fez uma cirurgia, pois a bala ficou alojada na cabeça. No momento do disparo, ocorria confronto entre traficantes.

Até o momento, 76 pessoas foram baleadas no Rio de Janeiro, segundo o aplicativo Fogo Cruzado. Das 76 pessoas, 24 morreram e 52 ficaram feridas.