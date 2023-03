Menino pede ajuda à mãe após professora colocar fita adesiva em sua boca

Um menino de 11 anos fez uma selfie para mostrar à mãe que foi punido de forma estranha no colégio. Ele, que estuda no condado de Johnston, na Carolina do Norte, Estados Unidos, mostrou que estava com fita adesiva na boca.

De acordo com o site Page Not Found, a professora teria colocado o material na criança porque ele “falava demais em sala de aula”. A mãe do menor, furiosa com a situação, ligou para a instituição Smithfield Middle School para pedir explicação.

Na conversa divulgada pela Fox19, a mãe questionou quem teria feito e o menino não conseguiu explicar. “O que é isso? Quem fez isso? E ele não respondeu”, disse a mãe. O ocorrido aconteceu no dia 14 de fevereiro, mas veio à tona na última semana.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Ainda na entrevista, a mãe do menor contou que outras crianças já tinham sofrido punições parecidas em sala de aula. “Aconteceu com várias crianças na sala de aula. E às vezes ela (a professora) cola os punhos de algumas crianças. Às vezes ela tapa a boca deles”, comentou.

A página Daily Mail identificou a professora, chamada de Dawn Felix. Ela lecionava na instituição Inglês e Artes, mas pediu demissão em 17 de fevereiro. A polícia foi chamada para intervir o problema, mas os agentes decidiram que a reclamação não era suficiente para justificar a acusação de agressão.