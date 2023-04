Menos de 1% da população negra com deficiência ingressa em universidades públicas do Brasil

Apenas 0,6% das pessoas negras com deficiência tem acesso ao ensino superior em universidades públicas do país, como indicou uma pesquisa do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam (VNDI). O relatório foi divulgado no último sábado, 16, durante o primeiro encontro nacional de pessoas negras com deficiência, realizado em São Paulo. Outro dado alarmante tem relação com o gênero e aponta que quase 43% das mulheres negaras com deficiência estão mais vulneráveis a serem vítimas de violência. A pesquisa ouviu as populações de quatro Estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. O VNDI foi criado durante a pandemia para criar propostas de inclusão para melhorar as vivências da população negra com deficiência e, em 2022, o relatório que revela tais dados foi apresentado à Organização das Nações Unidas (ONU).

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto