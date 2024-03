Mesmo com bloqueio, recurso é suficiente para Novo PAC, diz ministro

Renan Filho diz que o Ministério dos Transportes investirá R$ 20 bilhões em 2024; o órgão teve bloqueio de R$ 679 milhões

Em seu perfil no X (ex-Twitter), Renan Filho (foto) disse que o recurso ainda é suficiente para garantir as obras no país Sérgio Lima/Poder360 – 30.jan.2024

PODER360 30.mar.2024 (sábado) – 11h36



O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que, mesmo com o bloqueio no Orçamento do órgão, os recursos serão suficientes para aportar o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O ministro defendeu o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois do corte de R$ 2,9 bilhões.

O Ministério dos Transportes foi o 2º mais afetado, com R$ 679 milhões bloqueados. Em seu perfil no X (ex-Twitter), Renan Filho disse na 6ª feira (29.mar.2024) que o recurso ainda é suficiente para garantir as obras no país. Afirma que serão R$ 20 bilhões investidos neste ano.

O governo federal anunciou em 22 de março o bloqueio de R$ 2,9 bilhões. Foi o 1º realizado sobre regência do novo marco fiscal –que limita os gastos públicos ao crescimento da receita do ano anterior.

Em nota (PDF – 139 kB), o Ministério do Planejamento e Orçamento disse que “poupou” do bloqueio os ministérios da Educação e da Saúde, assim como outros com dotações menores, como das Mulheres, Igualdade Racial, Povos Indígenas e Direitos Humanos e Cidadania.