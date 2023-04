Metrópoles Music: Kiss leva fãs ao delírio em show apoteótico no DF

O Kiss se apresentou no Metrópoles Music na noite desta terça-feira (18/4), e não deixou ninguém parado na plateia 18/04/2023 22:57, atualizado 19/04/2023 0:21

Num histórico megashow em Brasília, a banda de rock Kiss subiu ao palco na noite desta terça-feira (18/4) e levou o público à loucura. O show do Metrópoles Music marca a despedida das turnês de um dos mais famosos grupos de todos os tempos.

O Kiss iniciou sua apresentação com a canção Rock and Roll, uma das principais músicas da banda. Gene Simmons, vocalista e guitarrista, entregou mais um momento memorável ao cuspir fogo em um grande momento da apresentação.

A apresentação teve grandes clássicos da banda, como Deuce, Detroit Rock City e mais. O público provou sua paixão pelo Kiss com maquiagens características do grupo e blusas que mostram a formação oficial da banda.

Veja imagens:

O público, no entanto, prova sua paixão pelo Kiss com maquiagens características do grupo e blusas que mostram a formação oficial da banda

Kiss sobe ao palco:

Show do Deep Purple

Mais cedo, o showzaço do Deep Purple abalou as estruturas da Arena BRB Mané Garrincha. Os roqueiros levaram os fãs de várias gerações ao delírio com hits do ritmo.

Esbanjando energia, os roqueiros conduziram o show sob olhar atento do público, que vibrou a cada solo de guitarra, de baixo e viradas de bateria. As longas sequências, marca característica do Deep Purple, estremeceram o estádio ao som de seu maior hit: Smoke on the Water.

Aos primeiros acordes do maior sucesso do grupo, os brasilienses não se contiveram e vieram abaixo, em um dos momentos mais emocionantes da noite. Smoke on The Water fez o estádio lotado cantar junto de Ian Gillan — e, é claro, acender a tela do celular.

O músico separou uma sequência de clássicos brasileiros, como Tico Tico no Fubá, levando o público ao delírio. Para alegria dos metaleiros, após a bonita homenagem, o Deep Purple voltou ao som pesado.

A noite inesquecível na Arena BRB Mané Garrincha marcou uma das apresentações da turnê de despedida do Deep Purple.

“Posso sentir a vibração de vocês aqui de cima”, afirmou Ian Gillan, que arriscou “obrigados”, em português.

