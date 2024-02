MG: celulares furtados no Carnaval são achados em frigobar de hotel

Tânia Rêgo/Agência Brasil

1 de 1 Imagem colorida de mão segurando celular – Metrópoles – Foto: Tânia Rêgo/Agência BrasilSeis celulares furtados durante um bloco de Carnaval foram encontrados em um frigobar de um hotel no centro de Belo Horizonte (MG). A ocorrência aconteceu nesta segunda-feira (12/2).

Uma equipe da Polícia Militar chegou até o local em que os celulares estavam após o dono de um aparelho rastrear o objeto furtado por um sistema de geolocalização.

Segundo o g1, os aparelhos estavam no frigobar de um dos quartos do hotel. O hóspede do quarto foi preso em flagrante. Inicialmente, ele apresentou a versão que só estava no hotel para usar o banheiro.

A reserva do quarto de hotel foi feita no nome de uma outra pessoa, ainda não localizada, que possui antecedente criminal por receptação.

No ano passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou o aplicativo Celular Seguro, que permite a inutilização de aparelhos em casos de roubo, furto e perda.

Informações detalhadas sobre o celular seguro estão em gov.com/celularseguro.

