MG: chuvas causam 13 mortes e deixam mais de 100 cidades em emergência

O estado de Minas Gerais tem 107 municípios em situação de emergência em razão das fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias. As cidades mineiras sofreram com deslizamentos de terras e inundações que deixaram 13 pessoas mortas desde o início de dezembro.

O estado tem 70 trechos de rodovias parcialmente interditados devido a erosões, alagamentos e deslizamentos causados pelas chuvas intensas. Em outros 11 trechos há notificações de interdições totais.

Em balanço divulgado nesta terça-feira (27/12), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais informa que 7.407 pessoas estão desalojadas e outras 1.507 ficaram desabrigadas por causa dos temporais.

Com a intensificação das chuvas, as cidades de Comercinho, Umburatiba e Mendes Pimentel decretaram situação de emergência.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por um adolescente de 12 anos desaparecido no desmoronamento de uma encosta no município de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce.

Com o deslizamento de terras na noite de natal nesse sábado (24/12), oito pessoas foram resgatadas pelos bombeiros e encaminhadas para um hospital na cidade de Ipatinga.

PrevisãoA previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o volume de chuvas em Minas Gerais ultrapasse 100 milímetros. A região do triângulo mineiro e o noroeste do estado poderão ter volumes de 40 milímetros.

A capital Belo Horizonte terá pancadas de chuvas e trovoadas isoladas ao longo desta semana com rajadas de ventos. A temperatura mínima na cidade deverá ser de 16°C e máxima de 28°C nesta quarta-feira (28/12).