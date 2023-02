Michael Jackson, Freddie Mercury e Madonna: relembre entrevistas de Glória Maria com estrelas pop

Pioneira inúmeras vezes na televisão brasielira, Glória Maria foi a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional e passou por programas jornalísticos como Jornal Hoje, Bom Dia Rio, RJTV, Fantástico e Glória Maria. Durante a sua carreira, a jornalista entrevistou celebridades como Michael Jackson, Freddie Mercury, Elton John, Mick Jagger, Harrison Ford e Madonna.

“Na minha cabeça, entrevistar essas pessoas era impensável. Naquela época não tinha internet, com alguns deles eu quase morri mesmo. Com Michael Jackson, tive a maior experiência profissionalda minha vida. Ele ficou curioso como as pessoas falavam comigo e quis me conhecer. Depois, percebi que a gente não pode julgar as pessoas. Perto dele, percebi que ele tinha o corpo todo tomado pelo vitiligo, então era mais fácil ele clarear o corpo. Sentamos no chão e conversamos e ele quis saber da minha história, uma coisa de pretos se reconhecendo”, disse Glória Maria em entrevista a Ana Maria Braga.

Freddie Mercury

A jornalista entrevistou Freddie Mercury em 1985, na estreia do Rock in Rio. Glória acompanhou a chegada da banda Queen do heliponto. Na conversa com Mercury, a jornalista pergunta se a música I Want to Break Free é dedicada à comunidade gay.

“Não, absolutamente não. Esta música foi escrita por John Deacon, que é bem casado e tem uns quatro filhos”, disse para a repórter. “Ela fala de todos nós, de alguém que leva uma vida muito dura e só quer se libertar dos problemas que enfrenta.”

Michael Jackson

Glória Maria encontrou com Michael Jackson, em 1996, durante a passagem do cantor pelo Brasil. A reportagem foi exibida em fevereiro daquele ano no Fantástico.

“É claro que o Michael Jackson não dá entrevistas porque ele precisa manter a imagem de um mito. Mas a gente pediu, pediu, e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell something to the Brazilian people [diga alguma coisa para os brasileiros]”, disse no encontro com o artista. “I love you, Brazil”, respondeu o astro, que se inclinou para dar um beijo em seu rosto.

Madonna

Já a entrevista com Madonna foi em 2005. Glória contou em entrevista ao Memória Globo que a artista não era das mais fáceis de entrevistar. “Eu saí daqui e diziam que a Madonna era difícil. Foi antipaticíssima com a Marília Gabriela e debochou do seu inglês”, disse ela ao Memória Globo.

Glória Maria e Madonna (reprodução)

Ela conta que ao chegar, foi avisada que teria apenas quatro minutos com a cantora, e foi sincera com ela sobre o tempo curto. Glória conta que virou para a cantora e falou: “Olha, Madonna, eu tenho quatro minutos, vou errar no inglês, estou assustada, acho que já perdi os quatro minutos”, conta. Madonna, no entanto, respondeu que ela poderia levar o tempo que precisasse. “Ela foi uma simpatia, de uma gentileza.”

Elton John

Com o Fantástico, Glória Maria conversou com o cantor inglês em sua casa, na Inglaterra, em 2001. Durante a entrevista, Elton John falou sobre sua vida em casa, carreira, problemas com drogas e futebol.

Glória Maria e Elton John (divulgação)

No papo, ele diz à Glória que só conseguiu ser feliz mesmo depois que deixou as drogas e o álcool. Elton também falou sobre ter encontrado o amor da vida dele, David Furnish, com quem tem um relacionamento há 30 anos.

Mick Jagger

A entrevista com Mick Jagger aconteceu no Rio de Janeiro, em 1984, quando o cantor passava pelo país para gravar um videoclipe de seu primeiro trabalho solo. A conversa foi exibida no Jornal Nacional.

Glória Maria e Mick Jagger (divulgação)

Ele contou que escolheu o Rio porque cabia na história do videoclipe, além se ser uma cidade linda. Ela também pediu um autógrafo e ganhou um beijo do artista.

Harrison Ford

Em 2020, a jornalista compartilhou em seu Instagram um trecho da entrevista com o ator Harrison Ford. Na legenda, ela dizia que a conversa já tinha mais de 20 anos. “O que é a coisa mais importante para você?”, perguntou Glória ao ator, no trecho publicado na plataforma.

“Acho importante é que a gente não passar a vida inteira atrás de coisas e, no final, não ter nada para mostrar a não ser um monte de coisas. O que importa é fazer a diferença, é tentar mudar as coisas que não estão certas e dar forças as que estão corretas. É transformar o mundo”, respondeu o ator na entrevista.