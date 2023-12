Michelle posta vídeo com arara ouvindo louvor

A ex-primeira-dama não passará a virada do ano com o ex-presidente, que viajou para Alagoas com o filho Eduardo, a nora e os netos

Vídeo foi publicado nos stories do perfil da ex-primeira-dama no Instagram Reprodução/Instagram @michellebolsonaro – 31.dez.2023

PODER360 31.dez.2023 (domingo) – 19h28



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em seu perfil oficial no Instagram neste domingo (31.dez.2023) um vídeo do cantor Marcinho Trapiá tocando louvores para uma arara. Michelle marcou os perfis de Trapiá e dos músicos Luiz Arcanjo e Aline Barros, que cantam os louvores.

No vídeo, o cantor toca as músicas em um violão para o pássaro, que está pousado em uma árvore. “A Luzia gostou do louvor”, escreveu a presidente do PL Mulher.

Assista (1min29s):

Na última 4ª feira (27.dez.2023), a ex-primeira-dama havia publicado vídeos de um churrasco em uma fazenda, com familiares, e no último sábado (30.dez.2023) postou cachorros correndo ao redor de uma piscina.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não aparece nas gravações, já que ele está em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para passar a virada na pousada do ex-ministro do Turismo Gilson Machado.