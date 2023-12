Lula tem semana com reunião ministerial e jantar com ministros do STF

Petista também vai se reunir com comandantes das Forças Armadas e acompanhar a votação do Orçamento no Congresso

Lula durante encontro da 63ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, no Rio de Janeiro Sérgio Lima/Poder360 – 07.dez.2023

PODER360 18.dez.2023 (segunda-feira) – 9h31



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia nesta 2ª feira (18.dez.2023) a última semana antes do início do recesso parlamentar, com compromissos importantes. Na 3ª feira (19.dez.2023), o petista deve ter um almoço com os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, no Clube da Aeronáutica, em Brasília.

Também na 3ª feira, está previsto que Lula participe de um jantar com os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) na casa do presidente da Corte, o ministro Roberto Barroso, em Brasília. Flávio Dino, aprovado pelo Senado para vaga no Supremo, também deve participar do encontro.

Lula deve realizar na 4ª feira (20.dez) uma última reunião com todos os seus ministros no Palácio do Planalto. Quem costuma participar do início dessas reuniões é a primeira-dama Janja. Ela fica presente enquanto há a transmissão para o público e depois se retira.

Também está no radar de Lula um café com jornalistas na 5ª feira (21.dez). No 1º ano de seu 3º mandato, o presidente promoveu mais de 1 encontro para reunir repórteres que cobrem o dia a dia do Palácio do Planalto. Eles são conhecidos, em Brasília, como “setoristas” da Presidência.

No final da semana, Lula deve participar do “Natal dos Catadores”, evento organizado pela Associação Nacional dos Catadores. O político mantém a tradição de se encontrar com a categoria há anos, desde que assumiu o Planalto pela 1ª vez, em 2003.

Nesta 2ª feira (18.dez), Lula entregará unidades do Minha Casa, Minha Vida em Macapá, capital do Amapá.

Além de seus compromissos, o presidente acompanhará a última semana de trabalhos no Congresso Nacional antes do recesso de deputados e senadores, O período deve ser usado para aprovar o Orçamento de 2024. Os congressistas têm sessões marcadas até 5ª feira (21.dez.2023).

Férias Lula deve tirar um “recesso” de fim de ano de 23 de dezembro deste ano a 6 de janeiro de 2024. Ainda não está definido pelo petista se ele passará as festas de fim de ano em Brasília, no Palácio da Alvorada, ou se viajará. Já passou feriados em São Paulo e na Bahia. Durante o período, Lula deve se afastar de compromissos públicos e eventos oficiais.