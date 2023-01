Militar do Exército é morto a tiros em saída de balada no Paraná

Brasil

O militar Douglas Oliveira de Aquino, de 22 anos foi alvejado em Paranaguá, no litoral do Paraná, na madrugada deste domingo (15/1) Banda B

15/01/2023 17:26, atualizado 15/01/2023 17:35

Reprodução/Redes Sociais

Um militar do Exército Brasileiro foi morto a tiros em Paranaguá, no litoral do Paraná. O crime aconteceu após a saída de uma balada neste domingo (15/1).

Douglas Oliveira de Aquino, de 22 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

Mais sobre o assuntoBrasil

GO: jovem é morto a tiros enquanto caminhava pela rua com a famíliaSão Paulo

PMs da Rota atiraram 28 vezes em suspeitos, mortos após perseguiçãoBrasil

Pedreiro é morto com seis tiros a caminho do trabalho na ParaíbaBrasil

Vídeo: homem é morto a tiros enquanto conversava com amigos em SergipeLeia a reportagem completa no Banda B, parceiro do Metrópoles.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

ExércitoParanátiro

Mais lidas Igor Gadelhahá 9 horas

Lula proíbe ministros de entrar com celular no gabinete presidencialDistrito Federalhá 6 horas

Prisão de Anderson Torres teve “comboio fake” para despistar imprensaIgor Gadelhahá 1 dia

Arthur Lira quer que Lula mude o discursoBBBhá 2 dias

BBB23: saiba quais famosos desistiram antes do reality começarLeo Diashá 1 dia

Antes e depois: especialistas explicam mudança drástica no rosto de Griphao Últimas notícias Futebol

Al Nassr quer Karim Benzema para reeditar dupla com Cristiano RonaldoClube árabe pretende trazer outros nomes grandes do mundo do futebol e Karim Benzema é a próxima aposta depois de CR7

Celebridades

Luciana Gimenez compartilha momento em que foi resgatada após acidenteA apresentadora Luciana Gimenez estava esquiando em Aspen, nos Estados Unidos, com os filhos quando caiu e quebrou a perna

Brasil

Suspeito de invadir abrigo e estuprar idosas é preso na ParaíbaO crime aconteceu na cidade de Uiraúna, na Paraíba, e o suspeito foi identificado pelo circuito de segurança

Celebridades

Depoimentos: filho de Waguinho foi morto por cabo e sargento da PMO jovem Lucas Felipe Alves da Silva, de 22 anos, foi morto a tiros no início de novembro de 2022, no Rio de janeiro

Cinema

Filme brasiliense finalista do Festival de Berlim fala sobre abortoO curta-metragem As Miçanças oferece um debate sobre sentimentos que cercam aborto e concorre ao Urso de Ouro no Festival de Berlim

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHelo