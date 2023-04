Militares do Exército que estavam de plantão no 8 de janeiro prestam depoimento à PF

A Policia Federal (PF) montou uma força-tarefa para ouvir, nesta quarta-feira, 12, pelo menos 80 militares que estavam de plantão na ocasião das invasões e depredações aos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto e Congresso Nacional em 8 de janeiro deste ano. A PF quer entender se houve omissão diante das invasões, sobretudo do comandante de plantão na Guarda Presidencial, que poderia ter facilitado o acesso dos invasores. Alguns dos depredadores que estão presos alegaram que se refugiaram dentro do Palácio do Planalto com a chegada dos militares. A oitiva aconteceu em uma academia da PF que fica a cerca de 20 km da Esplanada dos Ministérios. Após os depoimentos, as autoridades vão apurar a responsabilidade de cada militar que estava em serviço no dia das invasões. No mês de fevereiro, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou que os militares envolvidos serão investigados e julgados pelo STF.

Leia também

Moraes dá cinco dias para PGR opinar sobre soltura de Anderson Torres



STF marca primeiros 100 julgamentos de denunciados por atos de 8 de janeiro



*Com informações do repórter Bruno Pinheiro