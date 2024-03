Militares foram “desleais” ao acompanhar eleições de 2022, diz Barroso

Presidente do STF afirma que Forças Armadas se aproveitaram de comissão do TSE para “facilitar ataques” à Corte Eleitoral

O ministro do STF Roberto Barroso em 1º de fevereiro; ele participou da aula magna da PUC-Rio nesta 6ª feira (8.mar.2024) Sérgio Lima/Poder360 – 01.fev.2024

PODER360 8.mar.2024 (sexta-feira) – 16h16



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Roberto Barroso, chamou nesta 6ª feira (8.mar.2024) de “comportamento desleal” a postura de integrantes das Forças Armadas no processo de acompanhamento das eleições de 2022.

Em evento na PUC-Rio, o ministro relembrou a criação da CTE (Comissão de Transparência Eleitoral) e criticou a participação de militares na iniciativa, ao dizer que representantes usaram o convite para “levantar suspeitas” sobre a lisura do processo eleitoral, bem como para “facilitar ataques” ao sistema.

“Convidei alguns representantes das Forças Armadas para dentro do TSE [Tribunal Superior Eleitoral] em uma comissão de transparência. Mas, por uma má liderança, em vez de ajudarem, ficaram tentando obter informações para levantar suspeitas e facilitar ataques […] Comportamento desleal, não da instituição, mas dos que foram conduzidos por uma má liderança”, declarou Barroso durante aula magna na instituição de ensino.

Barroso relembrou os desdobramentos da investigação Tempus Veritatis, conduzida pela PF (Polícia Federal) para investigar um suposto plano de interferência nas eleições de 2022. Disse que o país esteve mais perto do que se pensava de presenciar um golpe de Estado.

“Felizmente, as coisas começam a voltar ao normal, mas é preciso pensar que chegamos mais perto do que imaginávamos do impensável, um planejamento de golpe de Estado no século XXI. Como se pudéssemos voltar à década de 1960, à cultura de república das bananas”, disse.

A CTE foi criada por meio da portaria TSE nº 578, de 2021, assinada por Barroso. O colegiado tem o objetivo de ampliar o debate em torno do processo eleitoral com a participação de representantes de instituições públicas e segmentos sociais.

BOLSONARO CITOU “ERRO” DO TSE A comissão foi mencionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante reunião com líderes de governo em vídeo obtido pela PF. No registro, Bolsonaro diz que o TSE “errou” ao incluir as Forças Armadas na iniciativa. Para ele, a Corte Eleitoral cometeu um equívoco ao “esquecer” que ele era o chefe dos altos comandos das forças de segurança.

“O TSE cometeu um erro [corte no áudio] quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Eles erraram. Para nós foi excelente. Ou eles esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas?”, declarou Bolsonaro na ocasião.

Assista (46s):