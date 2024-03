Presos por morte de Marielle ficarão em presídios separados

Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa devem passar a noite em Brasília; transferência depende de decisão judicial

A PF (Polícia Federal) prendeu mais 3 suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes. Foram presos: Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro; Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), deputado federal; Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio. Sérgio Lima/Poder360 – 24.mar.2024

Natália Veloso 24.mar.2024 (domingo) – 17h28



Os 3 suspeitos presos pela PF neste domingo (24.mar.2024) por envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco (Psol-SP) e de seu motorista, Anderson Gomes, devem ficar detidos em presídios federais separados, segundo apurou o Poder360:

Domingos Brazão – conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) – presídio federal de Porto Velho (RO); Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), deputado federal – presídio federal de Campo Grande (MS); Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio – presídio federal de Brasília. O grupo foi detido no Rio de Janeiro (RJ) e transferido à tarde para Brasília, onde fez os exames de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).

A transferência, no entanto, ainda depende de aval do juiz corregedor de cada penitenciária. É esperado que os presos passem a noite em Brasília e só sejam transferidos na 2ª feira (25.mar).

A separação dos presos é solicitada pela PF no relatório final da investigação para evitar risco de diálogo entre os presos. Ronnie Lessa, responsável pela execução do crime, está preso em Campo Grande. Ficarão em celas separadas –como é de praxe.

RELEMBRE O CASO Marielle e Anderson foram mortos na noite de 14 de março de 2018. A vereadora havia saído de um encontro no instituto Casa das Pretas, no centro do Rio. O carro em que a vereadora estava foi perseguido pelos criminosos até o bairro do Estácio, que faz ligação com a zona norte.

Investigações e uma delação premiada apontaram o ex-policial militar Ronnie Lessa como autor dos disparos. Teria atirado 13 vezes em direção ao veículo.

Lessa está preso. Já havia sido condenado por contrabando de peças e acessórios de armas de fogo. O autor da delação premiada é o também ex-PM Élcio Queiroz, que dirigia o Cobalt usado no crime.

Outro suspeito de envolvimento preso é o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel. Seria dele a responsabilidade de entregar o Cobalt usado por Lessa para desmanche. Segundo investigações, todos têm envolvimento com milícias.

No fim de fevereiro, a polícia prendeu Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. Ele é o dono do ferro-velho suspeito de fazer o desmanche e o descarte do veículo usado no assassinato.