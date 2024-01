Mini Curso de Férias impulsiona conhecimentos culturais e geração de renda

Mini Curso de Férias no Departamento de Cultura (Foto: Marley Ribeiro)

O Mini Curso de Férias promovido pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Promoção Social e Cultura e juntamente com o Departamento de Cultura, iniciou as atividades esta semana e se constitui não só como uma oportunidade de entretenimento durante as pausas, mas uma ferramenta valiosa para o enriquecimento da comunidade em termos de habilidades, inclusão social, desenvolvimento pessoal e promoção econômica.

Capoeira, violino, violão, balé, canto, corte e costura, tricô e crochê, percussão, pintura e dança verão são as modalidades ofertadas no projeto. A diversidade de atividades culturais oferecidas permite que teixeirenses de diferentes idades e origens explorem e desenvolvam suas habilidades em diferentes áreas.

Outro fator importante é o impulsionamento da economia local. Para Veralúcia Santos, aluna do curso de corte e costura, “o Mini Curso de Férias é muito importante pois faz com que as pessoas, especialmente mulheres, possam cobrir o tempo ocioso se especializando, o que possibilita a geração de renda”.

Mini Curso de Férias no Departamento de Cultura (Fotos: Marley Ribeiro)

