Mais de 500 pessoas são beneficiadas em programa de atendimentos ao glaucoma no CER IV

Programa de atendimentos ao glaucoma no CER IV (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu mais um programa de atendimentos voltados ao tratamento de glaucoma no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) no sábado (23).

Consultas oftalmológicas e distribuição de colírios, essenciais para o tratamento adequado do glaucoma, fizeram parte do atendimento oferecido aos 568 pacientes presentes no mutirão. O glaucoma é uma doença crônica que provoca lesões no nervo óptico, podendo ocasionar a perda da visão; mesmo não tendo cura, a realização de consultas periódicas é essencial para maior qualidade de vida dos assistidos.

“Tenho glaucoma e sou diabética, sempre que passo mal eu sinto as vistas bagunçadas, mas hoje a médica me disse que a pressão nos olhos diminuíram; fiquei esperançosa”, disse Maria D’Ajuda Santana. Já Geni Pereira, que também foi beneficiada pelo mutirão, explicou que “não tenho condições de comprar os remédios, mas hoje eu consegui pegar de graça. Estou feliz”.

