Ministério criticou exclusão de igrejas da lei contra assédio à mulher

O Ministério da Justiça criticou a exclusão de templos religiosos da lei que combate a violência contra mulheres. A manifestação foi enviada ao Planalto em 21 de dezembro, uma semana antes de Lula sancionar a lei do “Não é Não” na íntegra, em um gesto que agradou a bancada evangélica.

O segundo artigo da lei do “Não é Não” diz que o texto “não se aplica a cultos nem a outros eventos realizados em locais de natureza religiosa”. A lei busca combater o assédio sexual contra mulheres em eventos públicos, mas exclui os templos religiosos da obrigação. Críticos da medida avaliam que a medida dá uma carta branca para que mulheres sejam assediadas em atos religiosos, que podem reunir milhares de pessoas em áreas públicas.

O assédio sexual é caracterizado por avanços ou exigência de favores sexuais não requeridos e não aceitáveis, que inclui também contatos físicos ou verbais com conotações sexuais. É visto como uma forma de violência contra a mulher, ou homens, e é um crime previsto no Código Penal brasileiro (CP) Malte Mueller / Getty Images

****Foto-homem-tocando-uma-mulher-que-parece-constrangida.jpg

De acordo com o artigo 216 – A, do CP, caracteriza-se como assédio sexual “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função” (incluído pela Lei 10.224) Prot Tachapanit / EyeEm/ Getty Images

****Foto-pessoa-com-mao-aberta-em-frente-a-outra-tampando-o-rosto.jpg

A pena prevista é de um a dois anos de detenção, sendo aumentada em até um terço se a vítima for menor de 18 anos Tinnakorn Jorruang / EyeEm/ Getty Images

Foto-homem-tocando-uma-mulher-que-parece-constrangida-2.jpg

O assédio sexual também é considerado discriminatório, uma vez que ocorre em virtude do sexo da vítima. De acordo com um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), “o crime está ligado com o poder. Na maioria das vezes acontece em sociedades em que a mulher, por exemplo, é tratada como cidadã de segunda classe ou objeto sexual” Peter Dazeley/ Getty Images

Foto-homem-tocando-uma-mulher-que-parece-constrangida-3.jpg

“Exemplo clássico é quando favores sexuais são solicitados em troca de trabalho, promoção ou aumento salarial. Outro exemplo é o assédio sexual de rua, que pode ir desde sons e assobios a palavras ofensivas ou até abuso e violação sexual”, indica o estudo LaylaBird/ Getty Images

****Foto-mulher-com-a-mao-na-perna-de-um-homem.jpg

Caracteriza-se como assédio sexual: tocar, beijar, abraçar ou encostar em alguém com segundas intenções e sem permissão; contar piadas obscenas; compartilhar imagens com conteúdo pornográfico e enviar mensagens, cartas ou e-mails de natureza sexual Peter Dazeley/ Getty Images

****Foto-homem-olhando-mulher-andar.jpg

Também é considerado assédio sexual avaliar pessoas por seus atributos físicos, proferir comentários com conotação sexual sobre a roupa de terminada pessoa, assobiar ou fazer sons inapropriados, oferecer cargos, dinheiro ou aumento em troca de relação sexual, perseguir alguém, apelidar de forma inapropriada, entre outros Tomas Rodriguez/ Getty Images

****Foto-mulheres-olhando-para-a-bunda-de-um-homem.jpg

Apesar de o que possa parecer, o assédio sexual não acontece apenas com mulheres. Homens também podem ser vítimas do crime. Na verdade, não existe um padrão de gênero. Já o assediador pode ser qualquer pessoa, desde um chefe, um familiar a um desconhecido ou alguém entrevistando para um trabalho, por exemplo Rick Gomez/ Getty Images

*****Foto-pessoa-segurando-cartaz-escrito-pare.jpg

Para combater o crime, o primeiro passo é quebrar o silêncio. Além disso, segundo um guia elaborado pelo Senado Federal, é importante registrar detalhadamente todas as invertidas criminosas, bem como a data, hora, local, nomes do perpetrador e das testemunhas e descrições dos eventos para ajudar na coleta de evidências Carol Yepes/ Getty Images

****Foto-pessoa-com-a-mao-aberta-em-sinal-de-para.jpg

Em seguida, reporte os casos às autoridades competentes, ao órgão ou empresa onde trabalha ou onde a situação ocorreu. Ainda segundo o guia, a denúncia é a única forma de fazer com que o agressor seja punido Pyrosky/ Getty Images

“Causa-nos espécie [espanto] a não aplicação desta relevante política (destinada à prevenção contra o constrangimento e violência contra a mulher) a cultos ou eventos de natureza religiosa”, escreveu a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, ressalvando que a escolha foi uma “opção política” do Congresso.

De acordo com a lei sancionada em 28 de dezembro, que passará a valer no fim de junho, mulheres vítimas de assédio devem ser “prontamente protegidas pela equipe do estabelecimento” e “ser imediatamente afastadas e protegidas do agressor”. Os estabelecimentos também precisam criar um código para que as mulheres possam pedir ajuda. O sinal de socorro deve ser divulgado nos banheiros femininos.