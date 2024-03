Vídeo: Bolsonaro conversa bem-humorado com “Lula”

Reprodução

1 de 1 Bolsonaro conversando com sósia do Lula por vídeo chamada – Metrópoles – Foto: ReproduçãoEm videochamada feita nessa terça-feira (5/3), o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com Dr. Célio, apoiador bolsonarista que estava em ato na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro. A semelhança dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva impressionou Bolsonaro e seus seguidores nas redes sociais.

“A sua fisionomia, me desculpa, rodou o Brasil todo”, disse Bolsonaro em tom de brincadeira.

Veja:

Apoiador de Bolsonaro fala da semelhança com Lula O sósia do atual chefe do Executivo, residente de Jaboticabal, interior de São Paulo, respondeu no mesmo tom de brincadeira que “há 40 anos eu trago esse cabra [Lula] comigo”.

Na conversa, Bolsonaro disse ao apoiador que estava em São Paulo, mas estava indo para Passo Fundo e depois para uma feira do agronegócio em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul. Parabenizou a presença do Dr. Célio no ato do dia 25 de fevereiro e agradeceu a consideração.

