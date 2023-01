Ministério da Justiça dispensa superintendente da Polícia Federal no DF

O superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos foi dispensado do cargo. A exoneração dele foi assinada pelo secretário-executivo do MJ, Ricardo Cappelli, interventor na segurança pública no DF.

Victor Cesar dos Santos assumiu o comando da Polícia Federal no DF em agosto de 2021. Antes, tinha sido o delegado responsável pela segurança do papa Bento XVI, quando o então pontífice veio ao Brasil. O superintendente despachou normalmente no cargo nesta terça (10).

O novo superintendente deve ser o delegado Cézar Luiz Busto de Souza, que já atuou em em Maringá (PR) e teve uma breve passagem pele Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Dicor).