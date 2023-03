MP denuncia Thiago Schutz por ameaça e violência psicológica, diz Lívia La Gatto

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou o influenciador digital Thiago Schutz por ter ameaçado e violentado psicologicamente a atriz Lívia La Gatto e a cantora Bruna Volpi. A informação foi divulgada por Lívia nas redes sociais. Com a apresentação da denúncia caberá à Justiça decidir se aceita e torna Thiago réu ou não. “Hoje o Promotor apresentou a denúncia e assim começa o processo criminal. Quando o Juiz despachar no processo, o T. será Réu no processo por 2 crimes: Ameaça ( 147 do CP) e 147-B ( Violência Psicológica Contra Mulher ) . As penas variam de dois meses de detenção no mínimo a 6 anos de reclusão”, escreveu Lívia na publicação. Na semana passada, a Justiça concedeu medidas cautelares às duas, proibindo que Thiago se aproximasse delas, sendo obrigado a ficar, no mínimo, 300 metros de distância da cantora e da atriz. Também ficou proibido conversar ou procurar as duas pessoalmente ou nas redes sociais. Por outro lado, a Polícia Civil de São Paulo decidiu não indiciar o influenciador, embora tenha encaminhado o caso à Justiça e recomendado a manutenção das medidas protetivas.

O caso aconteceu em fevereiro, quando Lívia publicou um vídeo no qual não citava Thiago, mas fazia referência a uma fala do influenciador. No vídeo, ela debochava de conteúdos feitos por homens que continham discurso de ódio contra mulheres. Depois do vídeo viralizar, ela recebeu mensagens do influenciador pedindo que ela retirasse o conteúdo. Caso contrário, ela receberia “processo ou bala”. Em vídeo no Instagram, Thiago negou as acusações, dizendo não ter ameaçado Livia La Gatto e nem ter usado a palavra “bala” de maneira literal. a. A Jovem Pan tentou contato com a equipe de Thiago, mas não obteve retorno.