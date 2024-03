Ministério da Justiça encerra trabalho da Força Nacional nas buscas por fugitivos de Mossoró

As Forças Nacionais vão encerrar nesta sexta-feira (29) as buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, informou o Ministério da Justiça e Segurança Público (MJSP). De acordo com a pasta, que coordena os esforços da captura dos foragidos desde o dia 14 de fevereiro, quando a dupla escapou da prisão, o foco das operações de busca será focado em “ações de inteligência”. Com essa decisão, os cerca de 500 agentes que estavam empenhados em trabalhos de campo para encontrar os dois detentos deixarão de ser mobilizados. Segundo André Garcia, secretário Nacional de Políticas Penais (Senappen), os serviços de captura serão feitos com mais intensidade pelas polícias de Rio Grande do Norte, e também com efetivo da Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional Penal, que seguem na cidade potiguar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento estão foragidos desde o dia 14 de fevereiro, quando fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, e se tornaram as duas primeiras pessoas da história a escaparem de um presídio de segurança máxima do Brasil. . A operação chegou a contar com cerca de 500 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Força Nacional, Corpo de Bombeiros, além de policiais militares dos Estados de Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba e Goiás, se revezando em turnos de dia e noite. Passados mais de 40 dias, os esforços do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das forças policiais envolvidas na recaptura não foram suficientes para alcançar os fugitivos. Mendonça e Nascimento, apontados por investigações como membros do Comando Vermelho (CV), seguem foragidos.