Esposa de Arlindo Cruz assume novo namorado: “Hora de pensar em mim”

A esposa de Arlindo Cruz, sambista homenageado pela Império Serrano, revelou que está em um relacionamento sério com outro homem. Arlindo vive com as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) desde 2017 e está casado com Babi Cruz há 25 anos.

A empresária contou que conheceu André Caetano durante as eleições no ano passado. Na época, ela foi candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim”, disse em entrevista a colunista Fábia Oliveira do portal “Em Off”.

Babi reforçou que seguirá no comando dos cuidados do sambista. “O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, completou.

Os filhos do casal ainda não se posicionaram sobre o relacionamento, mas Flora e Arlindinho ainda não seguem André nas redes sociais.

Desde que sofreu o AVC, Arlindo passou por 17 cirurgias. Em novembro do ano passado, ele passou a fazer um tratamento à base de óleo de cannabis. Em postagem no Instagram do cantor, Babi Cruz mostrou o artista tomando sol e informou que ele teve melhora significativa.

Além de Babi, que é a principal cuidadora do sambista, Arlindo conta com uma equipe médica e outros familiares.

Carnaval

A aparição mais recente do artista foi no carnaval, quando participou do desfile da Império Serrano, em sua homenagem. A escola de samba preparou uma estrutura especial com equipamentos médicos para recebê-lo. Além da família e amigos, também acompanharam ao lado dele Péricles, Marcelo D2 e Regina Casé.