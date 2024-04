Ministério da Justiça formaliza dispensa de diretor do presídio federal de Mossoró

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (5) formaliza a dispensa de Humberto Gleydson Fontinele Alencar da função de diretor da Penitenciária Federal de Mossoró (RN). A destituição do diretor tem efeito desde 14 de fevereiro, quando ele já havia sido afastado logo depois da fuga de dois detentos. O governo viu falhas no sistema e gestão do presídio que favoreceram a fuga. Na quinta (4), os dois foragidos foram presos, 51 dias depois de terem escapado da penitenciária. Deibson Cabral e Rogério Mendonça, ligados ao Comando Vermelho, formaram o que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, chamou de “comboio do crime” para tentar sair do País. Eles usaram até um barco para se deslocar do Ceará para o Pará, onde foram capturados.

A dispensa do ex-diretor da Penitenciária Federal de Mossoró consta de portaria assinada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto.

