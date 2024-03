Ministério da Justiça investiga empresa de obras em penitenciária de Mossoró

O Ministério da Justiça solicitou investigações da Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União (CGU) sobre a empresa responsável por obras na Penitenciária Federal de Mossoró. A R7 Facilities, que tem contratos com diversos órgãos do governo, está sob suspeita de fraude em licitações e falsidade ideológica. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, pediu as investigações após a fuga de presos ligados ao Comando Vermelho da unidade. A empresa, que possui contratos milionários com o governo, é apontada como parte de um grupo com suspeitas de fraude em concorrências. O contrato para manutenção na prisão de Mossoró foi assinado em 2022 e renovado em 2023, além de ter sido contratada para fornecer mão de obra em Brasília.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A R7 Facilities negou as acusações de ser uma empresa de fachada e afirmou ter um histórico de excelência em seus serviços. O empresário Carlos Tabanez, apontado como influenciador do grupo, também negou qualquer envolvimento com irregularidades e laranjas. A investigação em andamento visa esclarecer as suspeitas levantadas pela reportagem.

*Publicada por Heverton Nasicmento

Leia também

Ministro da Justiça acompanha busca por fugitivos em Mossoró (RN)



PF divulga possíveis disfarces usados por fugitivos do presídio de Mossoró



Busca por fugitivos de Mossoró supera tempo de procura por Lázaro Barbosa



*Reportagem produzida com auxílio de IA