Ministério da Saúde compra 2,6 milhões de doses da Coronavac para imunizar crianças

O Ministério da Saúde comprou 2,6 milhões de doses de CoronaVac para o público infantil. Segundo a pasta, as doses devem ser entregues nos próximos dias. A compra vai ser para imunização de crianças com idade entre 3 e 11 anos. Atualmente, o Ministério enfrenta uma crise de desabastecimento em relação das vacinas contra a Covid-19. Por isso, também foi feita a aquisição de 3,5 milhões doses da chamada Pfizer Baby, feita para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade e de 4,5 milhões de doses para jovens entre 5 e 11 anos de idade. Essas doses foram adquiridas para reforçar o estoque em todo o país. O MS também está preocupado com os adolescentes acima de 12 anos e adultos que não concluíram o ciclo vacinal. A previsão e entrega das doses da Pfizer e para o fim de janeiro.

*Com informações do repórter David de Tarso