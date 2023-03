Serial killer ‘Pedrinho Matador’ é morto a tiros em São Paulo; polícia investiga o caso

Pedro Rodrigues Filho, um serial killer que ficou conhecido como “Pedrinho Matador”, foi assassinado na manhã deste domingo, 5, em Mogi das Cruzes, na grande São Paulo. Ele tinha 68 anos. Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) disse que a Polícia Civil investiga o caso. “PM’s foram chamados para atender a ocorrência na rua José Rodrigues da Costa. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e os suspeitos fugiram logo após o crime. O caso está sendo registrado como homicídio qualificado e localização/apreensão de veículo na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes”, informou a SSP. Pedro é considerado o maior assassino em série da história do Brasil. Ele foi condenado por cometer mais de 70 homicídios, no entanto, o próprio afirmou que matou mais de 100 pessoas. O assassino em série ficou preso por 42 anos, não cumprindo sua pena total. Em 2018, quando conseguiu sua liberdade, criou um canal no YouTube. Posteriormente, Pedro fez uma conta no TikTok, na qual divulgava um livro com suas memórias e mostrava um pouco da sua rotina fora da cadeia. Ele teria cometido o primeiro crime aos 14 anos e entre suas vítimas estão um político de Santa Rita do Sapucaí e seu próprio pai.

