Ministério da Saúde estuda acelerar recrutamento de médicos para distritos indígenas

O Ministério da Saúde estuda acelerar a publicação de um edital do Programa Mais Médicos para recrutar profissionais, tanto formados no Brasil quanto no exterior, para atuação em território Yanomami. “Tínhamos um edital só para brasileiros. Só em seguida que faríamos um edital para brasileiros formados no exterior e, depois, para estrangeiros. Frente à necessidade de levarmos assistência à população dos distritos indígenas, especialmente aos Yanomami, queremos fazer um edital em que todos se inscrevam de uma única vez”, explicou o secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes. No entanto, o secretário disse que a prioridade das vagas será para os médicos brasileiros. A pasta informou que o governo federal vai garantir recursos para um edital em andamento, em que há 77 médicos alocados na região Yanomami.

Leia também

‘Jamais tivemos conhecimento’, diz trio de acionistas da Americanas sobre rombo bilionário



Governo não reajustará IR neste ano para manter meta fiscal, mas custo político deve ser alto