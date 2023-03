Pedrinho Matador postou vídeos no YouTube dias antes de ser assassinado a tiros

O assassino em série Pedrinho Matador postou vários vídeos em seu canal no YouTube antes de ser morto a tiros. O serial killer foi morto no domingo, 5, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde estava hospedado na casa de parentes para resolver problemas pessoais. Nos materiais, Pedrinho mostrava sua vida particular, incluindo locais de sua infância e encontro com parentes. Em um dos vídeos, ele mostra locais de sua juventude. “Aqui, já tomei tiro, já fui preso. Aqui não tinha nada de muro, eu eu corria por aqui tudo da polícia. Antigamente era pouca polícia, só usava 38, não usava fuzil”, conta Pedrinho, em um dos vídeos. Ele finaliza ainda: “Agora, eu tô lega, ‘firmão’. Queria mostrar esse pedacinho para vocês”.

Em outro vídeo, Pedrinho mostra um primo que seria viciado em drogas, dizendo que já cansou de aconselhar o parente. “Ele fica nessa vida porque ele quer. […] Olha o que o crack faz. Prefere catar papelão, latinha para comprar corotinho, essas paradas.Já estou cansado de dar conselhos”, diz o assassino em série. Antes de encerrar o vídeo, que tem 2 minutos de duração, Pedrinho conclui seu pensamento, dizendo: “Nós não somos nada. Hoje, você está aqui, me vendo. Amanhã, eu já posso estar morto ou posso estar igual a ele”. Considerado um dos maiores assassinos em série do Brasil, Pedrinho tinha 71 homicídios em sua ficha, mas afirmava ter matado mais de 100 pessoas, com a maior parte sendo dentro da prisão. Ele deixou o sistema carcerário em 2017. Ainda não foram identificados suspeitos de ter cometido o crime.

Confira alguns dos vídeos: