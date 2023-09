Ministério das Cidades planeja comprar energia renovável para residências do Minha Casa, Minha Vida

O governo federal pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto para a compra de energia renovável para as residências do programa Minha Casa, Minha Vida. A ideia é substituir a instalação de placas solares nas residências pela compra de energia solar de produtores. As informações foram anunciadas pelo ministro das Cidades, Jader Filho. “Chegamos à conclusão de que era melhor fazer a compra da energia a partir das pessoas que produzem energia solar, das fazendas que hoje temos em diversos exemplos pelo país. Então, o mesmo valor que seria investido na aquisição dessas placas solares será feito para aquisição da energia a partir disso”, comentou o ministro em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Nova York, nos Estados Unidos. Jader Filho disse ainda que, pela experiência nas edições anteriores do programa, os painéis solares acabavam sendo vendidos ou não tinham manutenção, o que dificultava a continuidade da política pública. “Desde que o presidente Lula criou o programa lá em 2009, ficou perceptível que, em alguns estados, quando você aplicava placa solar no telhado das casas, aquilo muitas das vezes era vendido ou não tinha manutenção para poder dar sequência nisso”, acrescentou.

*Com informações do repórter Victor Moraes.

