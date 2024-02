Ministro autoriza quebra de sigilo de André Janones por suspeita de ‘rachadinha

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux autorizou nesta quarta-feira, 21, a quebra de sigilo bancário e fiscal do deputado federal André Janones (Avante-MG). A decisão teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) e atende a pedido feito pela Polícia Federal (PF), que investiga suposto esquema de “rachadinha” operado por Janones na Câmara dos Deputados. Na decisão, Fux afirmou que o pedido formulado pela PF está bem fundamentado e há “indícios de possível prática criminosa”. Para a Procuradoria-Geral da República, as informações já reunidas “apontam concretamente para a participação dos investigados no esquema de desvio de recursos públicos e recepção de vantagem indevida”.

*Com informações de Estadão Conteúdo