Ministro de Israel pede resposta “desproporcional” contra o Irã

Bezalel Smotrich disse que a reação isralense deve fazer os iranianos lamentarem o “momento em que pensou em disparar”

Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, pediu resposta “desproporcional” ao Irã Reprodução/X

PODER360 18.abr.2024 (quinta-feira) – 11h43



O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, disse que Tel Aviv deverá dar uma resposta “desproporcional” ao Irã pelo ataque realizado no sábado (13.abr). Ele deu declaração à Rádio do Exército israelense, segundo informações da CNN.

Segundo Smotrich, a reação israelense deve fazer os iranianos lamentarem o “momento em que pensaram em disparar” sob o território israelense. Para ele, a resposta de Israel moldaria a posição do país no Oriente Médio.

“[A resposta] deveria abalar Teerã, para que todos lá percebam que não deveriam mexer conosco”, declarou Smotrich.

O ministro das Finanças não integra o gabinete de guerra, responsável por definir as reações contra o Irã. Smotrich, contudo, destacou que Israel deve manter os EUA como parceiro estratégico.

IRÃ X ISRAEL O ataque iraniano de 13 de abril de 2024 era esperado. O país havia prometido retaliar os israelenses pelo bombardeio que matou 8 pessoas na embaixada do Irã em Damasco (Síria), em 1º de abril, incluindo um general da Guarda Revolucionária. Os países culparam Israel, apesar de o país não ter assumido a responsabilidade, embora na comunidade internacional se dê como certo que a ordem teria vindo de Tel Aviv.

Segundo as FDI (Forças de Defesa de Israel), cerca de 300 drones e mísseis foram lançados pelo Irã. Israel afirma que caças do país e de aliados, como EUA e Reino Unido, e o sistema de defesa Domo de Ferro interceptaram 99% dos alvos aéreos.

A seguir, leia mais sobre o ataque e seus reflexos:

o que disse Israel – que responderá na hora certa; o que disse o Irã – que agiu em legítima defesa; reações pelo mundo – o G7, grupo com 7 das maiores economias do planeta, condenou o ataque “sem precedentes” e reforçou seu compromisso com a segurança de Israel; reação do Brasil – o Itamaraty disse acompanhar a situação com “preocupação” e não condenou a ação iraniana; depois, o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) afirmou que o governo Lula condena qualquer ato de violência ao ser indagado por jornalistas; Brasil decepcionou – o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, disse ao Poder360 que ficou desapontado com a nota brasileira; Brasil acertou – já para o ex-ministro e diplomata de carreira Rubens Ricupero, o Itamaraty acertou no tom. Falou ao Poder360 que não há motivos para o país “tomar uma posição de um lado ou de outro”; impacto no petróleo – uma possível guerra entre Irã e Israel deve fazer o preço da commodity subir e pressionar a Petrobras a aumentar combustíveis; vídeos – veja imagens do ataque do Irã.