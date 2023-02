Ministro diz que sistema de alerta é ‘bem estruturado’, mas pede ajuda da população: ‘Quando tocar a sirene, tem que evacuar’

O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), defendeu que a população brasileira deve ser treinada para situações de emergência. Em conversa com jornalistas nesta quinta-feira, 23, durante chegada do Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico, da Marinha, ao porto de São Sebastião, o ministro afirmou que os trabalhos de monitoramento de áreas de risco é “bem estruturado” no Brasil, mas disse ser preciso educar a população sobre os protocolos em casos de alertas. “As pessoas estão em um ritmo que se não tiver um sistema local de sirenes e de educação, da igreja, da escola, do mercado, dos trabalhadores e trabalhadoras. […] Tem que ter a consciência de que na hora que tocar a sirene tem que evacuar e sair da área”, afirmou Góes. Segundo o ministro de Lula, os protocolos para situações de emergência já são experimentados no Brasil e no mundo, mas cabe reforço à população. “Só o esforço da Defesa Civil de dar alerta não resolve. Uma das coisas é que essas áreas de risco são 14 mil pontos só medidos pelo Ministério de Minas e Energia. Precisamos começar com os municípios a instituir e estruturar sistemas de alerta. Não basta só sistema, tem que ter preparação da comunidade”, acrescentou.

