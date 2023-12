Ministro do Trabalho cobra empresas por aumento salarial: ‘Problema não é a carga tributária, é a ânsia do capital’

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, realizou o lançamento do Pacto Nacional Pela Inclusão Produtiva das Juventudes, iniciativa do governo em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (Unicef), nesta segunda-feira, 11. Na avaliação de Marinho, o Brasil deve gerar, em 2023, 1,8 milhão de vagas de emprego. No entanto, apesar do dado positivo, o ministro destacou que o salário médio do trabalhador está em um patamar baixo em comparação ao lucro das empresas: “É preciso ver a lucratividade de cada grupo econômico. O problema não é a carga tributária, é a ânsia do capital. Todo ano você abre as revistas e vê mais um bilionário brasileiro, isso significa que a carga tributária não o atrapalhou de ficar bilionário no tempo, acredito que seja a lucratividade dele no processo. Portanto, a empresa dele poderia estar pagando mais salário, por exemplo”.

Durante o evento, foi assinado um acordo com empresas e fundações em torno da promessa de inclusão produtiva das juventudes em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho até 2030. “Chamar a atenção e a responsabilidade das empresas para o cumprimento da lei e para colaborar além da lei. As entidades e empresas engajadas e comprometidas podem contagiar positivamente o conjunto das empresas, CEOs e profissionais de recursos humanos”, declarou o ministro do Trabalho.

Leia também

Após ter perfil hackeado, Janja cobra punição de responsáveis



Empresários demonstram otimismo para 2024 durante entrega do Prêmio Líderes do Brasil



*Com informações do repórter Marcelo Mattos