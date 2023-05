Mirela Janis e Yugnir confirmam mais uma atração do casamento

Faltam apenas dois dias para o casamento de Mirela Janis e Yugnir e os detalhes do evento, que acontece nesta quarta-feira (10/5) e vai contar com 350 convidados, continuam vindo à tona. E essa coluna vem trazendo tudo com exclusividade para vocês, queridos leitores. Os noivos desta vez revelaram mais uma atração musical do enlace: Felipe Araújo. Eles já haviam anunciado as apresentações de Wesley Safadão e Felipe Amorim.

“Ficamos muito felizes quando o Felipe Araújo topou cantar no nosso dia”, declarou Yugnir. “Já estávamos muito animados com a presença do Wesley Safadão e Felipe Amorim, e agora com ele, vai ser mais especial ainda. Mas aguardem que tem mais novidades vindo aí”, completou Mirela.

Recentemente, Mirela e Yugnir viajaram para outro estado para, finalmente, pegar o tão aguardado vestido com aplicação de cristais de swarovski avaliado em R$ 200 mil. A noiva aproveitou o momento e contou que também está escolhendo uma segunda peça, mas desta vez com o objetivo de poder curtir a festa da forma mais confortável possível.

“Estamos cada dia mais ansiosos, quase não conseguimos mais dormir. Já estamos na reta final, organizando os últimos preparativos e detalhes. Tudo está ficando do jeito em que sonhamos, nem dá para acreditar. O sentimento é de nervosismo, ansiedade mas acima de tudo gratidão”, revelam os noivos.

Na última semana, o noivo surpreendeu sua amada e a presenteou com uma Porsche avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão. Através do Instagram, o vídeo do momento foi compartilhado para os mais de 9,8 milhões de seguidores que acompanham o casal diariamente e já foi visualizado mais de 4,2 milhões de vezes.

Mais detalhes exclusivosFaltam 20 dias para o casamento de Mirela Janis e Yugnir e os noivos resolveram revelar mais detalhes da festa, que está avaliada em R$ 2 milhões e acontece no dia 10 de maio, em João Pessoa, na Paraíba. O casal vai receber 350 convidados para comemorar esse momento tão especial para eles.

Sobre a decoração, que vai do clássico ao moderno, Mirela contou que os convidados vão aprovar: “As pessoas irão se surpreender com minhas escolhas, porque no meio do caminho descobri que sou uma noiva clássica”, disse ela. O evento vai contar com cores pastéis, tons mais claros, e muitos arranjos e orquídeas.

Mirela desabafou sobre as críticas que os dois recebem: “Sempre sonhei com esse momento. Mesmo com tudo que já passamos, nós nunca desistimos um do outro. Lutamos muito para ficarmos juntos, acertando, errando, recebendo hates e críticas”, declarou.

Já o futuro marido está fazendo suspense quanto às alianças que o casal vai usar a partir de agora: “Estou indo atrás de cada detalhe para trazer uma aliança que tenho certeza que a Mirela vai se encantar”, garantiu Yugnir, antes de completar:

“É uma promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Estamos muito ansiosos e sonhando com o grande dia, tenho certeza que ficará para sempre guardado em nossas memórias e de todos que estarão presentes”, encerrou.

O casal se conheceu no final de 2018, mas começaram a sair apenas em 2019. Em seguida, Mirela foi convidada para participar do De Férias Com Ex Brasil Celebs. Ao sair do reality show e perceber que estava apaixonada por Yugnir, foi atrás do empresário, dando início ao namoro. Em 2021, eles participaram do reality Power Couple Brasil. Nesta edição, o paraibano fez uma surpresa e pediu a mão de Mirela, no dia do aniversário da amada.

