Prefeitura reforça responsabilidade ambiental com mais um drive thru de mudas nativas; confira

Marcando o mês de dezembro, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas (através da Secretaria de Meio Ambiente) promoveu na sexta-feira (08) o último drive thu do ano com doação de 200 mudas à comunidade no Posto 2 Irmãos.

Ações de educação ambiental, com parceria entre poder público e privado, tem o intuito de minimizar os efeitos das mudanças climáticas, reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera através de Campanha Educativa de Sensibilização da População para o plantio de mudas nativas, principalmente ao redor de nascentes.

Ao preservar as áreas de vegetação nativa, a administração pública garante a disponibilidade de recursos naturais para as gerações futuras, além de promover a conservação da biodiversidade e a manutenção dos serviços ecossistêmicos.

Drive thru de doação de mudas no Posto 2 Irmãos (Fotos: Reprodução)

