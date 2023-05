Moções, pedidos, projetos e suplementação no orçamento municipal são pautas da sessão da câmara

Os vereadores do município de Itamaraju estiveram reunidos no período noturno desta terça-feira (09) de maio, na casa legislativa para tratar de assuntos ligados aos interesses sociais. Apenas foi registrada a falta do parlamentar Francisco Carlos Barbosa Silva, justificada, devido uma decisão da justiça.

A mesa diretora promoveu o rito, com leitura e aprovação da ATA de sessão anterior, seguido da apresentação de projetos, pedidos e indicações a serem apreciados pelos edis.

Em grande expediente a palavra foi fraqueada aos parlamentares, tendo como centro das discussões emendas e ações no município, os edis Edson Dias Souza, Rubens Cleudes de Jesus Neves, Rojerio Pereira Novais e Jozeni Alves Bonfim, se inscreveram para utilização da tribuna.

Os pedidos, a ATA da sessão anterior, indicações, foram votados e aprovados, pelos vereadores.

Em pequeno expediente tiveram a apresentação dos pedidos e indicações, proposto ou destinados a casa legislativa.

Projeto de lei 001/2023, autorizando o prefeito de Itamaraju, promover suplementações no orçamento;

Emenda 001/2023, alterando o artigo 1º do projeto de lei 001/2023, reduzindo para 40% o limite de autorização para o prefeito municipal promover abertura de crédito suplementar no reforço de dotações orçamentárias.

Indicações 010/2023, 012/2023 e 017/2023;

Pedidos de providências 018/2023, 019/2023, 020/2023, 021/2023, 022/2023 e 023/2023;

Moção de aplauso 001/2023;

Moção de pesar 001/2023, em respeito ao falecimento do adolescente Lício Moreau Cruz Filho, morto no último dia 05 de maio.

As indicações e pedidos de providências foram aprovados de forma unânime.

A próxima sessão acontecerá na terça-feira (23) de maio às 19 horas.