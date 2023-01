Modelo baiano, Gabriel Pitta estrela campanha da grife de luxo Balmain

Gabriel Pitta é o rosto da nova campanha mundial da Balmain, grife de luxo francesa que tem Olivier Rousteing como diretor de moda. O modelo baiano de 22 anos, que começou na carreira aos 15, está trilhando uma bem-sucedida trajetória.



Recentemente ele foi o rosto da campanha mundial da Hugo Boss, outra marca de prestígio. No currículo traz ainda trabalhos para a Natura, Forum e Osklen, além de editoriais em publicações renomadas como Vogue, L’Officiel , GQ e Marie Claire.

Além de publicidade, o modelo participa de semanas de moda, como a São Paulo Fashion Week, e já desfilou duas vezes para o Afro Fashion Day, evento assinado pelo jornal Correio, na Bahia, que celebra o Mês da Consciência Negra.Gabriel começou na carreira em 2016, através da One Models. Ele foi descoberto no concurso Beleza Black, no qual foi vencedor da categoria Teen, e é uma das apostas da WAY Model, de Anderson Baumgartner – mesma agência de Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrósio. Para dar conta dos compromissos profissionais, vive entre São Paulo e a Europa.

Natural de Salvador, antes de modelar, Pitta contribuía com o orçamento familiar preparando e vendendo salgados, doces, pães e bolos para eventos e festas infantis. “Desde pequeno, eu ajudava minha mãe com este trabalho. Fazíamos tudo em casa, no bairro do Engenho Velho da Federação. Era uma forma de engordar a renda”, relembra.

