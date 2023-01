Mulher é presa em flagrante ao roubar passageiros de ônibus no Politeama

Uma mulher foi presa em flagrante, na manhã do última sábado (28), ao roubar passageiros de ônibus que passava pelo Politeama. A assaltante, que portava uma faca, foi conduzida para o Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (Gerrc), na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), em Salvador.

A prisão aconteceu durante rondas de prevenção a roubos em veículos realizadas por policiais militares da Operação Gêmeos. Enquanto circulavam pela região, eles foram acionados pelo Cicom, que havia sido informando sobre um roubo a coletivo no bairro. Os policiais chegaram a tempo do flagrante.

Depois de buscas no transporte coletivo, a mulher foi encontrada com a faca utilizada no crime.

Quantos assaltos a ônibus aconteceram em Salvador em 2023?

Na primeira quinzena deste ano, foram registrados 26 roubos a ônibus – quase dois por dia – em Salvador, de acordo com balanço divulgado na última segunda (23), pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O número é 23% menor que o registrado entre os dias 1º e 15 de janeiro do ano passado, quando 34 ocorrências foram registradas. Nos primeiros quinze dias deste ano, cinco pessoas foram presas ao roubarem coletivos.