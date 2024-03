Montadoras se reúnem com Lula para discutir híbridos com etanol

Especialistas e representantes do setor sucroalcooleiro integram o Movimento Brasileiro para Redução do Carbono e defendem ampliar o uso do etanol

Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin em um Virtus, da Volkswagen, durante visita à fábrica da montadora; dentro do carro, da esq. para dir., estão Alexander Seitz (CEO na América Latina) e Ciro Possobom (CEO no Brasil) Ricardo Stuckert/Planalto – 2.fev.2024

Mariana Haubert 14.mar.2024 (quinta-feira) – 17h29



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta 5ª feira (14.mar.2024) com montadoras, representantes do setor sucroalcooleiro e especialistas para discutir a ampliação do uso de carros bioelétricos no Brasil. A reunião estava marcada para 15h, mas começou às 15h45.

Como alternativa para a redução das emissões de gás carbônico, o grupo defende que os veículos vendidos no Brasil sejam híbridos a etanol. A Stellantis, dona de marcas como Fiat, Jeep, Citroën e Peugeot, por exemplo, tem indicado que apostará no Brasil no mercado de carros elétricos que podem ser abastecidos com álcool.

Na reunião, as montadoras apresentarão um estudo a Lula sobre os efeitos da poluição por gás carbônico no país e saídas para mitigar o problema. Também será apresentado o Movimento Brasileiro para Redução de Carbono.

Participam do encontro:

Alexandre Baldy – presidente do Conselho da BYD Brasil; Aroaldo Oliveira – presidente da IndustriALL-Brasil e diretor-executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC; Carlos Ubiratan Garms – conselheiro da Abiogás (Associação Brasileira do Biogás) e diretor da Cocal; Christopher Podgorski – CEO e Presidente da Scania para a América Latina; Ciro Possobom – CEO da Volkswagen do Brasil; Emanuele Capellano – presidente da Stellantis para a América do Sul; Evandro Gussi – diretor-presidente da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia); Evandro Maggio – presidente da Toyota do Brasil; Luciano Coutinho – professor da Unicamp; e Mário Campos – presidente da Bioenergia Brasil.