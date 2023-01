Moradores relatam abandono e crimes na Ladeira da Memória, no Centro de São Paulo

Estivemos na Ladeira da Memória, marco histórico da cidade de São Paulo que, hoje, se encontra em péssimas condições. No local, temos roubos, tráfico de drogas e abandono total da praça. A denúncia foi feita por um telespectador da Jovem Pan e recebida pelo e-mail [email protected]. Na Ladeira da Memória, estão os primeiros monumentos da cidade: um painel de azulejo projetado pelo criador do brasão paulistano e o Obelisco do Piques. Em 1919, o então prefeito Washington Luís encarregou o arquiteto Victor Dubugras de elaborar um projeto para o Largo da Memória, como uma maneira de celebrar o centenário da independência do Brasil, que ocorreria três anos depois. Hoje, a praça é conhecida pelo número de moradores de rua, usuários e traficantes de droga, além de ser palco de encontro de pichadores. O chafariz não funciona, está sujo e é local de descarte irregular. Azulejos pichados, escadarias com buracos e, o que seria um jardim, hoje é um depósito de lixo. O Obelisco do Piques também está pichado. Quem mais sofre é a população que usa o caminho para acessar o metrô. Um vendedor que trabalha no local reclama da falta de policiamento. “Uma hora dessas até que é mais calmo, porque tá cedo. (Durante a noite) Tem que passar com tudo escondido”, diz o vendedor.

Confira a reportagem na íntegra:

Leia também

Polícia Civil prende 5º suspeito de participar de chacina no Distrito Federal



Alessandro Vieira diz que Congresso deve ‘assumir protagonismo’ para combater ‘interferência exagerada do Judiciário’



*Com informações do repórter Luiz Guerra