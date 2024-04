Moraes atende a pedido da PGR e ordena mais apuração sobre fraude em cartão de vacina de Bolsonaro

Foto: Nelson Jr./STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou que a Polícia Federal (PF) complemente a investigação sobre as fraudes nos cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, de sua filha, Laura, e de assessores do seu governo.

“Acolho a manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República e determino o retorno dos autos à Polícia Federal”, escreveu o ministro.

A decisão reabre o inquérito, que já havia sido dado como encerrado pela PF. O delegado Fábio Alvarez Shor apresentou o relatório final do caso no mês passado e sugeriu o indiciamento do ex-presidente e de outras 16 pessoas pela falsificação dos comprovantes de vacinação da Covid-19.

Veja o que a PF precisará esclarecer:

Se Bolsonaro e seus auxiliares efetivamente apresentaram algum certificado falso de vacinação quando viajaram aos Estados Unidos na pandemia; Se, na época, o comprovante de vacinação era uma exigência das autoridades norte-americanas mesmo para quem tivesse passaporte diplomático; O que foi encontrado nos celulares apreendidos no inquérito; Qual foi a participação do deputado Gutemberg Reis de Oliveira no caso. Ao pedir as diligências complementares, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou que as informações são necessárias para que ele possa decidir se oferece ou não denúncia contra o ex-presidente e seus auxiliares.

