Moraes concede liberdade provisória para Valdemar Costa Neto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória para Valdemar Costa Neto neste sábado, 10, e manteve medidas cautelares. O presidente do Partido Liberal (PL) foi preso em flagrante na última quinta-feira, 8, durante um mandado de busca e apreensão feito pela Polícia Federal na sede do partido. Costa Neto, que é um dos alvos da operação Tempus Veritatis, foi preso por porte ilegal de arma e usurpação mineral – os agentes encontraram uma pepita de ouro no local.