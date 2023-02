Moraes pede manifestação da PF para restituir bens de ex-comandante da PM

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu manifestação da Polícia Federal sobre a decisão de restituir bens apreendidos do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) coronel Fábio Augusto Vieira. Em despacho desta quarta-feira (22/2), Moraes oficiou a PF para que se manifeste sobre a necessidade da manutenção de apreensão do celular, notebook e dois HDs recolhidos para investigação.

Os itens foram apreendidos na apuração de responsabilidades sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O coronel ficou preso por 24 dias. Na decisão em que liberou o ex-comandante-geral da cadeia, Moraes afirmou que o relatório da intervenção federal na segurança pública do DF deixou claro que Vieira não teve responsabilidade direta na falha de ações contra os atos terroristas.

“Assim sendo, a partir das investigações preliminares realizadas pelo interventor da área de Segurança Pública do Distrito Federal, o panorama processual que justificou a prisão preventiva do investigado não mais subsiste no atual momento”, escreveu Moraes na decisão.

Manifestantes golpistas invadem e destroem o Congresso nacional

No pedido de devolução dos itens apreendidos, a defesa do coronel da PMDF afirmou que mais de 30 dias após a operação, ainda não há informação de que a extração dos dados dos aparelhos foi realizada.

Os advogados do ex-comandante-geral da PMDF citaram que os celulares do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e do ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF, Fernando de Sousa Oliveira, também investigados no mesmo inquérito, já tiveram os celulares periciados.