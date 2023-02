Morre advogado baleado pela própria arma em sala de ressonância

O advogado Leandro Mathias, baleado pela própria arma após entrar em uma sala de ressonância magnética, morreu nessa segunda-feira (6). Ele estava internado desde 16 de janeiro, quando aconteceu o incidente.

A informação foi confirmada pela OAB Cotia, na Grande São Paulo. “É com profundo pesar que a OAB Cotia comunica a todos os colegas advogados a perda inesperada do nosso querido amigo e advogado. Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento de dor”, escreveu nas redes sociais.

Leandro foi baleado quando acompanhava a mãe em um exame de ressonância magnética. A arma disparou sozinha quando ele entrou na sala e a máquina puxou o objeto como um ímã. Segundo a polícia, ele estava com uma pistola 9 milímetros, pente extra e 30 munições.

Leandro tinha uma conta no TikTok para tirar dúvidas de pessoas que são fãs ou curiosas sobre o uso de armas. Atualmente o advogado tem mais de 7 mil seguidores e mais de 49 mil curtidas nos conteúdos. Nas hashtags das legendas, ele expõe o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), pró-armas, legítima defesa, direito à vida, eu reajo, direita conservadora, direita, pátria, família, Deus e Estatuto do Desarmamento.