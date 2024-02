Morre aos 87 anos o empresário Abilio Diniz

Antigo dono do Pão de Açúcar, executivo estava internado em São Paulo para tratar uma pneumonite

O empresário Abilio Diniz era ativo nas redes sociais e tinha um programa de entrevistas na “CNN” Reprodução/YouTube – 19.nov.2019

PODER360 18.fev.2024 (domingo) – 22h06



O empresário Abilio Diniz, de 87 anos, morreu neste domingo (18.fev.2024) em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein para tratar uma pneumonite. A informação foi confirmada pela família de Diniz em nota.

Antigo dono do Grupo Pão de Açúcar, fundado por ele e pelo pai, Valentim dos Santos Diniz, o empresário do varejo era vice-presidente do conselho de administração do Carrefour no Brasil e presidente da Península Participações –fundada em 2006 para administrar os recursos da família.

Abilio Diniz nasceu em São Paulo em 28 de dezembro de 1936. Foi o 1º de 6 filhos de um casal de imigrantes portugueses. Em 1956 ingressou na 2ª turma do curso de administração da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e abriu o 1º supermercado Pão de Açúcar 3 anos depois, em parceria com o pai, Valentim Diniz.

Esportista desde a infância, ele foi tricampeonato brasileiro de motonáutica em 1968, 1969 e 1970. Ele também ganhou o campeonato automobilístico Mil Milhas de Interlagos, ao lado do irmão Alcides Diniz, em 1970.

Era casado com a empresária e economista Geyze Diniz. Teve 6 filhos e 18 netos, além de bisnetos. O filho caçula, Miguel, nasceu em 2009, quando o empresário tinha 72 anos.

Dos filhos de Diniz, 5 estão vivos. Um deles é o ex-piloto de Fórmula 1, Pedro Paulo Diniz, de 53 anos. O filho João Paulo morreu aos 58 anos, em 2022.

Nos últimos anos, comandou programas na CNN Brasil, onde entrevistou empresários, políticos e personalidades da sociedade civil. Até 2021, o empresário do varejo tinha patrimônio estimado em US$ 4,2 bilhões, segundo levantamento da Forbes.

Em outubro de 2022, escreveu um artigo de opinião sobre as eleições. O texto foi publicado no Poder360. Escreveu que a 1ª tarefa de 1ª de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois de eleito era pacificar o país.

Eis a íntegra da nota:

“NOTA DE FALECIMENTO – ABILIO DINIZ

“É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

“O empresário deixa 5 filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho.”