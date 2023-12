Morre Jacob Barata, empresário de transportes, aos 91 anos

O empresário Jacob Barata, conhecido como ”Rei dos Ônibus”, morreu nesta quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Ele estava internado no hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe médica do local. “O Hospital Copa Star lamenta a morte do paciente Jacob Barata na manhã desta quarta-feira (27) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”, disse a unidade de saúde em comunicado. Nascido em Belém, o empreendedor foi um dos fundadores do Grupo Guanabara, conglomerado de empresas de ônibus que possuem mais de trinta empresas. A companhia ficou conhecida pelo desempenho de sua frota no Rio de Janeiro. A família de Jacob Barata não autorização a divulgação de mais detalhes sobre as circunstâncias de sua morte.

*Com informações da Agência Brasil.