Morre Thayron, cachorro que atuou no resgate das vítimas do ciclone no RS

Thayron, cachorro que ajudou o Corpo de Bombeiros no resgate das vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul morreu nesta sexta-feira, 22. A informação foi confirmada pela própria corporação nas redes sociais. O cão recebeu uma homenagem da corporação pela Instagram. Ele tinha 5 anos de idade. Segundo os bombeiros, o animal sofreu um acidente. “É com pesar que comunicamos o falecimento do cão de resgate Thayron, na manhã de hoje, no município de Bom Retiro, após sofrer um acidente”, informou a corporação. Segundo os bombeiros, Thayron era certificado nacionalmente e já havia atuado em outros grandes desastres, como a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, e os deslizamentos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. “O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul lamenta profundamente a sua partida e deixa aqui a sua homenagem a este ser que dedicou sua vida à nobre missão de salvar”, completou a corporação. O último balanço da Defesa Civil do Estado aponta que 49 pessoas morreram em decorrência da passagem pelo ciclone.

