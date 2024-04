Morte de Gal Costa tem reviravolta e vira caso de polícia. Entenda!

O caso de Gal Costa ganhou uma reviravolta nesta quarta-feira (10/4). Gabriel Costa, filho da cantora, teve o pedido de exumação do corpo da mãe negado pela Justiça de São Paulo, depois de alegar “morte suspeita”. Na certidão de óbito consta que a partida da artista, em 2022, se deu por decorrência de um infarto agudo no miocárdio, devido a um tumor na cabeça e no pescoço.

Segundo o G1, na decisão, a juíza responsável pelo caso afirmou que o pedido extrapola a esfera administrativa e registral da Vara de Registros Públicos:

“A questão trazida pelo requerente não é apenas registral, mas também notícia-crime. Os fatos narrados sugerem a prática de delito em face da Sra. Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa”, diz um trecho do texto.

No entanto, mesmo não atendendo a demanda de Gabriel, a magistrada ordenou que o processo seja encaminhado à polícia, para que verifiquem e apurem os fatos narrados pelo rapaz.

O herdeiro contesta a veracidade do óbito e acusa Wilma Petrillo de estar envolvida no falecimento de Gal, com o objetivo de receber parte dos bens deixados por ela. Por isso, Gabriel decidiu solicitar uma perícia para confirmar a causa da morte.

A defesa do menino argumenta Gal que teve “morte natural por causa desconhecida” e não infarto agudo do miocárdio. De acordo com Gabriel, no momento da morte, não havia nenhum médico que pudesse atestar o verdadeiro motivo morte e que Wilma teria chamado o Samu, proibindo “qualquer autópsia que fornecesse maiores informações e determinando desde logo o sepultamento em jazigo particular, de acesso restrito”.

Gal Costa – Filho

O advogado do filho de Gal ainda revelou que Petrillo quis convencer Gabriel a assinar “um documento de confissão de dívida e que possuía direito sobre 75% dos bens [de Gal] e que, por mera liberalidade, decidiu dividir os bens em 50% para ela e 50% para o herdeiro”. Eita!